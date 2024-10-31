نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "6 شهور" الأكثر مشاهدة على watch it للأسبوع الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي ونور إيهاب، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "watch it”، وذلك للأسبوع الثاني منذ بداية عرضه.

وجاء ذلك وفقًا لمنشور نشرته منصة "watch it”، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت بوستر المسلسل الرسمي متصدرًا الأكثر مشاهدة في مصر ودول الخليج وجميع أنحاء العالم، وأرفقت بالمنشور تعليقًا:"الأكثر مشاهدة للأسبوع التاني على التوالي ".

منشور واتش ات

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.