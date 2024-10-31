أحمد جودة - القاهرة - تارا عماد تنضم لأبطال فيلم "لأول مرة" مع عمر الشناوي

تخوض الفنانة تارا عماد تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "لأول مرة" بطولة الفنان عمر الشناوي، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة تارا عماد

عمر الشناوي في أول بطولة مطلقة

ويعد هذا الفيلم أول بطولة مطلقة للفنان عمر الشناوي بعد نجاحه في الفترة الماضية من خلال أكثر من عمل درامي، وتدور أحداث فيلم لأول مرة في إطار رومانسي مليء بالإثارة والتشويق.

الفنان عمر الشناوي

طاقم عمل فيلم لأول مرة

ويشار إلى إن فيلم لأول مرة يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان عمر الشناوي، تارا عماد، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.



آخر أعمال الفنانة تارا عماد

وفي سياق متصل كانت آخر الاعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة تارا عماد هو مسلسل جودر، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024.

الفنانة تارا عماد

أبطال مسلسل جودر



ومن الجدير بالذكر إن مسلسل جودر ضم كوكبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.