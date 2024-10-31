نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم مرضه.. محمد منير ينعى وفاة حسن يوسف ومصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد منير على نعي الفنان حسن يوسف ومصطفى فهمي، الذين رحلوا عن عالمنا، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاء نعي "منير" من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "x" تويتر سابقا، حيث كتب: "بين فتى الشاشة الشقي وصديق العمر رحم الله الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمي وألهم زويهما الصبر والسلوان".

منشور محمد منير

وفاة حسن يوسف

أعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، وفاة الفنان القدير حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "محمد" صورة للراحل حسن يوسف، وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وفاة مصطفى فهمي

تم الإعلان صباح اليوم الأربعاء عن وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. الفنان، الذي قدم أدوارًا مميزة في السينما المصرية لعقود، كان قد دخل المستشفى في أغسطس الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة تطلبت إجراء جراحة دقيقة في المخ. ورغم المحاولات الطبية المكثفة لتحسين حالته، إلا أن صحته لم تتحسن بشكل كامل، واستمر تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية.