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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن عن تكريم النجم أحمد ماهر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عن تكريم النجم الكبير أحمد ماهر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والتي من المقرر إنطلاقها خلال الشهر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة، وإسهاماته المميزة في المسرح المدرسي ومسرح الطفل.

الفنان أحمد ماهر



موعد الدورة الثانية من مهرجان الطفل العربي

ويشار إلى إن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل ستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.



القائمين على المهرجان

وفي سياق آخر يقام مهرجان القاهرة للطفل العربي تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

آخر أعمال الفنان أحمد ماهر

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان أحمد ماهر هو مسلسل بعنوان صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وعدد آخر من نجوم الفن، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومن الجدير بالذكر إنه مسلسل سيد العقارب شارك فيه نخبه من نجوم ونجمات الفن المصري على راسهم الفنانه غاده عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.