أحمد جودة - القاهرة - رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "وجوده تعبني"

طرح الفنان رامي جمال اليوم الخميس الموافق يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري أغنية جديدة تحمل عنوان "وجوده تعبني"، وقام رامي جمال بطرح الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى أغنية تنتمي إلى فئة الأغاني الدرامية.

البوستر الرسمي لاغنية وجوده تعبني للفنان رامي جمال



تفاصيل أغنية وجوده تعبني



وجاءت أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، والتوزيع لـ عمرو الخضري.

الفنان رامي جمال



كلمات أغنية وجوده تعبني

وجائت كلمات الأغنية كالتالي:

ربنا يبعد بينه وبيني

يبعد عني ويبقى ناسيني

ده وجوده تعبني وعذبني

ودموعي خلصت من عيني

ربنا ياخد حقي وأشوفه

عايش بعدي يموت من خوفه

وبحق الأيام الصعبة

يتعب ويعاني مع ظروفه

وأنا عن نفسي نفسي عينيا متشوفهوش

حتى بصدفة مقبلهوش

حتى سلام مش عايز أقولها

يمشي وعادي مودعهوش

أحدث حفلات الفنان رامي جمال

ومن الجدير بالذكر إن الفنان رامي جمال قام بإحياء حفلا غنائيا مميزا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وحرص رامي جمال على تقديم باقة متنوعة من ألمع اغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، والتي تنوعت ما بين القديم والحديث، وكانت من أبرز هذه الأغاني أغنية سقف، قدامي، وغيرهما من الأغاني المتميزة للفنان رامي جمال.