نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة تواصل الورش المتنوعة للموهوبين في برنامج مصر جميلة بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة الطفل، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، خلال اليوم الرابع من برنامج "مصر جميلة" المجاني والمعني باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة المنوفية، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ورش فنية

بدأت الفعاليات مع ورشة الديكوباچ، قامت خلالها الفنانة رانيا حداد بتقديم نبذة مختصرة عن هذا الفن، ومراحل تطوره، مع التعريف بتقنياته وأهم الأدوات المستخدمة. أعقب ذلك تدريب عملي لتصميم قطع ديكورية للمنزل، بتقنية الطباعة بالاستنسل.

وفي ورشة فن المكرمية أوضحت الفنانة چيهان مبروك كيفية تصميم ستائر ومعلقات بالغرز المختلفة، مع التعريف بطرق تسويق هذه المنتجات، للبدء في تنفيذ مشروع صغير.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة التعبير الفني، استكمل خلالها المتدربون اللوحات الفنية باستخدام التأثيرات اللونية وخامات البيئة المتنوعة.

واختتمت الفعاليات مع ورشة الدراما الحركية للدكتور أيمن علي، شهدت تدريبات مكثفة على الحركات الإيقاعية بشكل متناغم مع اللحن، استعدادا لحفل الختام.

برنامج مصر جميلة

برنامج "مصر جميلة" تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، وتقام فعالياته بهدف تعزيز النشاط الفكري والثقافي والفني، وتفعيل المشروعات التراثية التي تُسهم في بناء الإنسان ودعم واكتشاف المواهب.