نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب بكائها في الجونة.. لقاء الخميسي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت خلال وقوفها على السجادة الحمراء لفيلم "الفستان الأبيض" عن سبب بكائها بعد مشاهدتها أحد الأفلام الذي عُرض ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" المُقام حاليًا.

سبب تصدر لقاء الخميسي التريند

وقالت لقاء الخميسي: "افتكرت الأفلام القديمة كلها كانت حلوة وكان فيه سينما بجد وإنتاج، وكنا بنحب نجومنا في السينما، تخيّلي بتشوفي رحلة عمرك من وأنتي صغيّرة لحد ما وصلنا للمرحلة دي، السينما بنقدر نتكلم من خلالها بشكل واضح عن كل الأزمات في العالم، لأنها الكلمة اللي بتغير كل الصعوبات للأفضل، والسينمائيين مؤثرين، والسينما أهم من الدراما لأنها بتخاطب كل العالم".

أحدث أعمال لقاء الخميسي

ومن ناحية اخري، انضمت الفنانة لقاء الخميسي إلى قائمة أبطال مسلسل “روج أسود”، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه من داخل محكمة الأسرة المصرية، وهو مكون من 30 حلقة، ومن المفترض أن يتم عرضه مطلع العام المقبل.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل زي القمر في حدوتة حتة من القمر، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها وحمة في وجهها، ويكشف العمل ما تتعرض له من مضايقات وتنمر من قبل المحيطين بها، ويشارك في بطولة الحدوتة بجانب لقاء الخميسي كل من عايدة رياض، ومحمد العمروسي وجيلان علاء، والحدوتة من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وأيضا شاركت في مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير وسميحة أيوب وملك قورة ومراد مكرم ودنيا ماهر وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وسامي ومغاوري ونور محمود، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحم حماقي، ويجسد شريف منير دور مدير منتجع، وهو دور مختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل، وتقدم لقاء الخميسي دور زوجته، فيما تقدم ملك قورة شخصية شقيقته سارة، وتعمل دكتورة، وتدخل في صدامات دائمة معه، خاصة أن شريف يعانى دائمًا من مشاكل أخوته ويحاول حلها طوال الوقت.