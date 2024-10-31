نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "أرمسترونج" يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منذ قليل مشروع الفيلم المصري "أرمسترونج" تأليف وإخراج أيمن الأمير، بجائزة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها 10 آلاف دولار، والمقدمة لأفضل مشروع فيلم روائي طويل في مرحلة التطوير، وذلك ضمن مسابقة منصة الجونة السينمائية "سيني جونة"، في دورتها السابعة، حيث سلمت الجائزة، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب أفنان السراج.

قصة فيلم "أرمسترونج"

الفيلم يدور حول شاب قروي يحلم بأن يكون ممثلا مشهورا، إلا أن أهل قريته لا يأخذون أحلامه بجدية، ولكن عندما يفوز بفرصة للاشتراك في برنامج لتليفزيون الواقع لاختيار أول رائد فضاء مصري في التاريخ، تتغير حياته.

“منصة الجونة السينمائية”

جدير بالذكر أن "منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.