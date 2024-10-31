نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الدشاش.. محمد سعد يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد سعد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن عودته إلى السينما من جديد بـ فيلم الدشاش، وذلك بعد غياب 5 سنوات كاملة منذ مشاركته عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة.

بدء تصوير فيلم الدشاش

وأعلن المخرج سامح عبد العزيز بدء تصوير فيلم الدشاش، الذي يقوم ببطولته محمد سعد، إذ ‏نشر سامح صورة لكلاكيت أول يوم تصوير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، معلقا عليها بعبارة "أول يوم ‏‏تصوير فيلم الدشاش. توكلت على الله".‏

تفاصيل فيلم الدشاش

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.‏

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هي مسرحية "علي بابا" وجسد شخصية "علي مرسيدس" ميكانيكي سيارات معروف بأمانته، ويتعرض علي لاختبار مدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه "علي بابا"، ويواجه علي فيه مجموعة من التحديات والاختيارات التي تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصًا بعد أن يواجه علي عصابة الأربعين حرامي، وايضا شارك في مسلسل الحاج إكسلانس، والذي شارك في بطولته شيرين، والفنان أحمد فتحي، ويزو، جيهان خليل، وسامي مغاوري، وكان من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

وايضا شارك في فيلم "الكنز" الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم الكنز

ويحكى الفيلم عن (حسن بشر) الذى يقرر العودة من أوروبا عام 1975بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة (حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.