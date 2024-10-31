نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "دهب" بطولة هيفاء وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي البوستر الرسمي للمسلسل، وذلك تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "دهب"

وبدأت التحضيرات النهائية لمسلسل "دهب" منذ أيام قليلة، والذي يعد عودة قوية للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد غيابها عن الدراما 3 سنوات.

تفاصيل مسلسل دهب

وينتمي مسلسل دهب إلى نوعية المسلسلات التشويقية وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت وقام بكتابة القصة والسيناريو والحوار الفنان تامر عبد المنعم ويخرجه مرقس عادل وهو إنتاج مشترك بين شركات الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية اخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي الفترة الماضية من تصوير فيلم " ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار إجتماعي رومانسي كوميدي، وتجسد هيفاء خلال أحداث الفيلم، شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" مع المنتج صادق الصباح عام 2021، وايضا شاركت في مسلسل لعنة كارما الذي دارات احداثه في إطار من التشويق والإثارة، قدمت هيفاء خلاله شخصية كارما وهي سيدة أعمال تحترف النصب والاحتيال، حيث توقع ضحاياها وتصطادهم بجمالها وأنوثتها، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، فارس رحومة، زكي فطين عبدالوهاب، شيرين، محمد سليمان، باسل الزارو، إيناس النجار، وضياء عبدالخالق، والعمل من تأليف عبير سليمان ومصطفى زايد وحسام حلمي ومحمد كمال حسن، ومن إخراج خيري بشارة.