أسماء جلال تكشف عن الشخصية التي تتمنى تقديمها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أسماء جلال عن الشخصية التي تتمنى تقديمها، وذلك على هامش الجلسة الحوارية لصناع وأبطال الفستان الأبيض، ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

شخصية تتمنى أسماء جلال تجسيدها

وقالت أسماء جلال: أحلم بتجسيد شخصية الأميرة ديانا في عمل، حيث أجد في هذا النوع من الأدوار القدرة على استكشاف جوانب عميقة ومعقدة من الشخصية.

أحدث أعمال أسماء جلال

ويذكر ان الفنانة أسماء جلال تشارك في فيلم الفستان الابيض، الذي يعرض لاول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، دارات احداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وأيضا بدأت أسماء جلال تصوير فيلم "إن غاب القط"، مع آسر ياسين، ومن إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة kay oh Pictures، كما تنتظر عرض فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

وتعاقدت أسماء جلال، على بطولة مسلسل جديد، حيث يشارك في العمل طه دسوقي وعلي قاسم، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن وإنتاج طارق الجنايني، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المفترض أن يواصل المنتج طارق الجنايني في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة، وشاركها البطولة هشام ماجد، وحقب العمل نجاح كبيرا، وشارك في العمل شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وأيضا شاركت أسماء جلال، في فيلم “ولاد رزق 3″، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف على منهم كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وايضا فيلم”اللعب مع العيال” من بطولة محمد إمام، وشارك في العمل ويزو، مصطفى غريب، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، والعمل من تأليف