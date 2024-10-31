نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح "وجوده تعبني".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية “وجوده تعبني”، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “مش لاقيكي”، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

كلمات أغنية “وجوده تعبني” رامي جمال



ربنا يبعد بينه وبيني.. يبعد عني ويبقى ناسيني.. ده وجوده تعبني وعذبني.. ودموعي خلصت من عيني.. ربنا ياخد حقي وأشوفه.. عايش بعدي يموت من خوفه.. وبحق الأيام الصعبة يتعب ويعاني مع ظروفه.. وأنا عن نفسي نفسي عينيه متشوفهوش.. حتى بصدفة ما اقابلهوش.. حتى سلام مش عايز أقولها.. يمشي وعادي مودعهوش.. وأنا عن نفسي تعبت وقلبي مش مرتاح.. لكن هفرح أوي لو راح.. هم كبير يتشال من قلبي وهودع من بعده جراح.. يلا خلاص أهو راح من بالي.. بقى زي الهوا بالنسبالي.. عيشت أنا بتعب ياما عشانه.. وعاش هو بيكسرني ليالي.. ربنا شاهد على قاسيته.. واللي أنا شيلته في عيني داريته.. اداني تمن الحب ده قسوة.. بس خلاص خفت ونسيته.

أغنية “حالته صعبة”

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، قد مؤخرًا أغنية "حالته صعبة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا،وهي من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

