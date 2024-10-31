نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك بين الحب المستحيل والارتباط الرسمي في وتر حساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضطر صبا مبارك أن تتقبل الارتباط الرسمي والخطوبة برجل آخر لكي تغلق الباب أمام علاقتها المستحيلة برشيد (محمد علاء)، وذلك حفاظًا على مشاعر زوجته وابنة خالتها كاميليا (إنجي المقدم)، فهل تنتهي خطبتها بالزواج؟ وهل تستطيع مقاومة مشاعرها تجاه رشيد حتى النهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل وتر حساس الذي يٌعرض حاليًا على قنوات ON وON Drama.

برغم ما تكنه من مشاعر حب قوية، لا يد لها فيها، تجاه رشيد، إلا أن سلمى (صبا مبارك) تحاول بكل الطرق الممكنة مقاومة هذه المشاعر ومراجعة نفسها، فتقبل بالارتباط الرسمي بأكرم (صالح عبد النبي) لتريح ضميرها تجاه ابنة خالتها من جهة، ولكي تغلق الباب أمام هجوم شقيقتها عليها من جهة أخرى، بعد أن كشفت الأخيرة علاقة سلمى برشيد وهددتها بفضحها أمام العائلة.



أكرم صديق رشيد، يظهر في حياة سلمى ويظهر حبه الشديد لها ورغبته القوية في الزواج منها، وبعد الكثير من التردد، توافق سلمى أخيرًا بعقد خطوبتها عليه، استعدادًا للزواج منه.

لكن ما بدى على وجه سلمى أثناء حفل الخطوبة من توتر وسعادة تبدو ناقصة، يثير الشك فيما إذا كانت هذه العلاقة ستكلل في النهاية بالنجاح.



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.