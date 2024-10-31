نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تفتح صندوق أسرارها مع ورقة بيضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نيكول سابا خلال لقائها مع برنامج ورقة بيضا، الذي تقدمه يمنى بدراوي على قناة النهار، عن كواليس تعاونها مع الزعيم عادل إمام ونصائحه لها، كما كشفت أسرار في حياتها الشخصية.

نيكول سابا تتحدث عن الزعيم عادل إمام

وقالت نيكول: الزعيم عادل إمام نصحني بأهمية اختيار أدواري بعناية، وذلك عقب مشاركتي معه في فيلم التجربة الدنماركية ط الذي يعد من أهم أعمالي، كما عملت بعده مع نجل الزعيم المخرج رامي امام في فيلم ثمن دستة أشرار واعتبرها تجربة مهمة جدًا.

تعاون نيكول سابا مع ياسمين عبدالعزيز

وواصلت نيكول: سعيدة أنني سأعود مجددًا للتعاون مع ياسمين عبدالعزيز بعد هذه السنوات على عرض فيلم ثمن دستة أشرار، حيث أشارك معها في مسلسلها الجديد لرمضان 2025، عشت قصة حب مع زوجي يوسف الخال، وليس بيننا غيرة في الحب وإن حدثت فهي تهدأ أول بأول، ولكن غيرة العمل هي أكثر أنواع الغيرة التي قابلتها في حياتي.

أصعب المواقف في حياة نيكول سابا

واختتمت سابا: الأمومة هي أصعب شئ في الحياة، فهى تلغي الأنا حيث يصبح الإنسان ملكًا لأولاده، كما أن الامومة غيرت كثيرًا مني وجعلتني عملية أكثر، وبسبب ابنتي نيكول أصبحت زي القطة اللي بتخربش أي حد يقرب من بنتها، أصعب موقف في حياتي هو دخول والدي العناية المركزة في يوم فرحي، ثم وفاته التي كانت بمثابة صدمة قوية لي، أيضًا رحيل مدير أعمالي السابق وائل المصري كانت خسارة كبيرة لي وكان أمينًا في عمله معي.

أحدث أعمال نيكول سابا

ومن ناحية اخري، تشارك نيكول سابا في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة بعد 18 عاما على اجتماعهما بفيلم ثمن دستة أشرار، الذي عُرض في 2006، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، يشارك في بطولته كريم فهمي، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال نيكول سابا

وكان آخر أعمال نيكول سابا هو مسلسل نقل عام، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وضم العمل سوسن بدر، أحمد بدير، ريم البارودي، سميحة أيوب، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيهاب فهمي، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبى، وأميرة أديب، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.