نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرضه بالجونة.. ياسمين رئيس تكشف كواليس فيلم الفستان الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن كواليس فيلم الفستان الابيض، وذلك خلال الجلسة الحوارية للفيلم علي هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ياسمين رئيس تتحدث عن الفستان الأبيض

وقالت ياسمين: الربط بين شخصية وردة التي قدمتها في فيلم الفستان الأبيض وشخصية هيام في فتاة المصنع أمر يسعدني، لأنها من أكثر الشخصيات القريبة إلى قلبي، مع وجود اختلاف كبير بين الشخصيتين، فشخصية وردة كانت من الطبقة تحت المتوسطة، لكن هيام لم تكن متعلمة من الأساس ومن منطقة عشوائية.

وواصلت ياسمين رئيس: ارتداء أسماء جلال الحجاب في فيلم الفستان الأبيض ليس دليلًا على أنها محجبة، بل أن الحجاب كان يمثل انتمائها لبيئة شعبية فقط، والشخصية نفسها لا تميل إلى الالتزام به، اختيار الحجاب في هذه المشاهد بالفيلم يعكس ضغوط المجتمع، ولكنها ليست دلالة على التدين، مما يبرز تعقيد الشخصية وتفاوت النظرة الاجتماعية لمفهوم الحجاب لدينا.

تفاصيل الفستان الأبيض

وفيلم الفستان الأبيض، من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج محمد حفظي، والفيلم من نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية اللايت، وتدور أحداثه حول صديقتين من حى شعبي، توشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث حول إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر"، الذي شاركت في بطولته مع ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري. وقد ضم العمل عددًا من النجوم، منهم أحمد فتحي، ووفاء عامر، وأيتن عامر، وتارا عماد، ووليد فواز، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير.