ياسمين رئيس: توثيق المخرجة جيلان عوف واهتمامها بمدينة القاهرة مشفتوش إلا مع مخرجين كبار

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أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الفستان الأبيض"، والذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

و لقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وفريق عمل فيلم "الفستان الأبيض"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان لهذا العام، وحضر أبطال الفيلم ومنهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، والمنتج محمد حفظي، وأداره أندرو محسن.

الفنانة ياسمين رئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لأبطال فيلم “الفستان الأبيض”



و أخبرت ياسمين رئيس، الحضور عن الربط بين شخصية وردة في "الفستان الأبيض" وهيام في فيلم "فتاة المصنع"، قائلة: "الربط ما بين شخصية وردة وشخصية هيام في فتاة المصنع ودي من اكتر الشخصيات اللي قريبة لقلبي.. وردة مش زي هيام خالص ولا نفس المستوى الاجتماعي هي متعلمة ومعاها شهادة جامعية.. وهيام مكنتش كدة خالص ومكنتش مكملة تعليمها.. هي كانت طبقة مختلفة".



وتابعت: "لما شُفت المخرجة جيلان عوف وهي مهتمة بمدينة القاهرة مشُفتوش إلا مع مخرجين كبار.. وده مهم لأن ده نوع من أنواع التوثيق، وبعد فترة معينة شكل الناس بيختلف.. مشهد الناس وهي بتصلي العيد في الفيلم.. بعد سنوات هنشوف الاختلاف اللي عدا على الناس والتغيير اللي حصل".

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" عن فقدان وردة (ياسمين رئيس) لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.