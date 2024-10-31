أسماء جلال تكشف كواليس فيلم "الفستان الأبيض" خلال مهرجان الجونة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التحضيرات لفيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، شاركت الفنانة أسماء جلال كواليس تجربتها في العمل، مشيدةً بجهود المخرجة جيلان عوف في إعداد الفيلم قبل بدء التصوير بفترة طويلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة عرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تواجد أبطال الفيلم وصنّاعه.

تحضيرات مكثفة



استعرضت أسماء جلال تفاصيل التحضيرات التي سبقت تصوير الفيلم، مشيرة إلى حرص المخرجة جيلان عوف على العمل بشكل دقيق.

وقالت: "قعدت أنا وياسمين رئيس وجابت لنا حد من المنطقة اللي كنا بنصور فيها عشان تتكلم معاها عن طريقة الكلام والأسلوب وتفاصيل مكناش نعرفها إلا لو حد قعد معانا."

هذه اللمسات جعلت التجربة أكثر واقعية وجذابة.

شخصيات متناقضة



تحدثت أسماء عن شخصيتها في الفيلم وعلاقتها بشخصية ياسمين رئيس، موضحة التناقض بينهما، حيث أشارت إلى أن "وردة" (التي تلعبها ياسمين رئيس) هي شخصية خجولة إلى حد ما ولا تأخذ حقها، بينما هي تجسد شخصية أكثر قوة وثقة.

ووصفت ذلك بالقول: "الحلو إنهم متناقضين جدًا.. وردة جنب الحيط شوية مش بتعرف تاخد حقها أما أنا العكس."

فيلم "الفستان الأبيض"



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول "وردة"، الفتاة من حي فقير التي تستعد للزواج.

تتعرض لموقف صعب عندما يتلف فستان زفافها في يوم الحفل، مما يضطرها إلى خوض رحلة مثيرة في القاهرة برفقة بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.

طاقم العمل



تتضمن بطولة الفيلم كوكبة من الفنانين، منهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس.

وقد تولت جيلان عوف إخراج الفيلم وتأليفه، بينما تم إنتاجه بواسطة فيلم كلينيك تحت إشراف محمد حفظي.



فيلم "الفستان الأبيض" يسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية بطريقة درامية مؤثرة، ويُعتبر أحد الأفلام البارزة المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، مما يجعل الجمهور في انتظار تجربة سينمائية مثيرة ومليئة بالمشاعر.