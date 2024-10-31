نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رئيس تعلن عن خطواتها نحو الإنتاج السينمائي في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة جريئة نحو توسيع آفاقها الفنية، أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن رغبتها في دخول عالم الإنتاج السينمائي وتأسيس شركة إنتاج خاصة بها.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي، حيث تم استعراض فيلمها الجديد "الفستان الأبيض".

رؤية جديدة للفن



أكدت ياسمين رئيس أن طموحها في المجال السينمائي لا يقتصر فقط على التمثيل، بل ترغب في استغلال موهبتها في جانب الإنتاج أيضًا، حيث قالت: "عدت عليا فترة وأنا بفكر في أن وجودي في الشغل كممثلة مش مقتصر عليا كموهبة بس، لكن في جزء تجاري ورا الموهبة المفروض إني أشتغل عليه."

أهمية الإنتاج الذاتي



تحدثت رئيس عن أهمية وجود الفنان في مجال الإنتاج كوسيلة لضمان الاستمرارية في العمل.

وأشارت إلى أنه كلما زادت خبرة الفنان، زاد أجره، مما يجعل من الصعب على بعض المنتجين الاستعانة به.

وأضافت: "الحل إنك تكون جزء في الإنتاج عشان تقدر تكمل وتشتغل حتى وأنت أجرك كبير."

فيلم "الفستان الأبيض"



يتناول الفيلم الذي تشارك في بطولته ياسمين رئيس، قصة وردة، الفتاة التي تستعد للزواج من حي فقير، حيث تتعرض لموقف صعب عندما يتعرض فستان زفافها للتلف في يوم الزفاف. تتجسد رحلة الفيلم في محاولة وردة للبحث عن فستان بديل مع بنت خالتها، ما يضفي على القصة طابعًا دراميًا مؤثرًا.

أبطال الفيلم



يضم فيلم "الفستان الأبيض" مجموعة من الفنانين المتميزين، بينهم أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس. وقد تم إخراج الفيلم وتأليفه بواسطة جيلان عوف، بينما يتولى إنتاجه فيلم كلينيك برئاسة محمد حفظي.

تفاعل مع الجمهور



جاء هذا الإعلان في سياق المؤتمر الذي شهد حضور أبطال الفيلم وصناع السينما، تحت إدارة أندرو محسن، حيث تم تسليط الضوء على العمل الدرامي ومشاركته في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة، مما أضفى المزيد من الأهمية على الخطوات الجديدة التي تخطوها ياسمين رئيس في عالم السينما.