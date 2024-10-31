نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يستعد لتصوير كليب جديد ويكشف كواليس لقائه مع جورج وسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم المغربي سعد لمجرد التحضير لمشاريع جديدة تضاف إلى رصيده الفني، حيث يستعد حاليًا لتصوير فيديو كليب جديد يهدف إلى طرحه قريبًا.

تأتي هذه الخطوة بعد إطلاقه مجموعة من الأغاني على شكل سينغل، مما يعكس حيويته وابتكاراته المستمرة في عالم الموسيقى.

تصوير الكليب في فرنسا

سيتوجه سعد لمجرد إلى فرنسا لتصوير مشاهد كليبه الجديد، حيث اختار مجموعة من المواقع المميزة تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

يشير هذا الاختيار إلى حرص لمجرد على تقديم عمل فني يليق بجمهوره ويعكس إبداعه الفني.

لقاء مميز مع جورج وسوف

على صعيد آخر، تحدث سعد لمجرد عن كواليس لقائه مع سلطان الطرب جورج وسوف خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك.

وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، وصف سعد اللقاء بأنه كان رائعًا ومؤثرًا.

أغنية "حلف القمر" وإعجاب جورج وسوف

لم يقتصر الحديث على اللقاء فقط، بل أشار سعد لمجرد إلى طلب جورج وسوف منه أداء أغنيته الشهيرة "حلف القمر".

وأكد أن صوته نال إعجاب سلطان الطرب، مما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها لمجرد في عالم الغناء العربي.

يبدو أن سعد لمجرد مستمر في التألق والإبداع، مما يجعله واحدًا من أبرز الفنانين في الساحة الفنية العربية.