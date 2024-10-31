نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهامات بإهانة الصحفيين وانسحاب بسبب سؤال عن الحجاب.. أزمة فيلم "الفستان الأبيض" في المؤتمر الصحفي بـ مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسبب فيلم "الفستان الأبيض" لياسمين رئيس وأسماءجلال حالة من الجدل بعد عرضه أمس في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بسبب قصة الفيلم التي تقوم ببطولته ياسمين رئيس فتاة في مقتبل عمرها تحلم أن تصبح صحفية مشهورة وتذهب للمهرجانات والعروض الخاصة بحكم أنها صحفية.

فتقوم بإستغلال كارنية المتدربة لحضور المهرجانات ويساعدها في ذلك صديقها التي يعمل صحفي في أحد المواقع المشهورة والمعروفة.



وأثناء المؤتمر الصحفي للفيلم الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة أعترض عدد من الصحفيين والمراسلين على هذا الأمر، وعلقوا على أنه مهنة الصحافة من أهم المهن الموجودة ولا يمكن إهاناتها بهذا الشكل على حد قولهم، وأن المهن غير قائمة على استغلال الكارنية الخاص.

وفي هذا السياق دافع صناع العمل عن الفيلم لترد مؤلفة العمل جيلان عوف قائلة:": ولا أنا ولا غيري هنقدر نقيم مهنة زي الصحافة، لأنها مهنة مهمة جدًا، وبأكد احترامي الشديد لمهنة الصحافة.



الحجاب يسبب أزمة في المؤتمر الصحفي لفيلم "الفستان الابيض":



وعند سؤال أحد الصحفيين عن المبرر أن أسماء جلال في الفيلم ترتدي الحجاب لكن ملابسها لا تتناسب، أغضب الفنانة سلوي محمد علي وأنسحبت من المؤتمر الصحفي وسط دهشه الجميع من الحاضرين.

ويذكر أن احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص أمس وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، سارة عبدالرحمن، أيه سماحه، بسنت صيام وغيرهم.