نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكس مراتي يحقق أعلى الإيرادات.. أفلام الموسم تنافس على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد الموسم الصيفي الحالي منافسة قوية في دور العرض السينمائي بين مجموعة من الأفلام التي اجتذبت انتباه الجمهور، وتفاوتت في تحقيق إيرادات متفاوتة.

وتتضمن هذه الأفلام "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "إكس مراتي"، إضافةً إلى أفلام جديدة مثل "عاشق"، "عنب"، و"المخفي". نستعرض في السطور التالية تفاصيل إيرادات هذه الأفلام.

"إكس مراتي" يتصدر المشهد بإيرادات جيدة

حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات بلغت 101،918 جنيه ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم هشام ماجد، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل. الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الصعوبات والعلاقات المعقدة بين الأزواج.

"المخفي" يجذب الجمهور بقصة كوميدية مميزة

حصد فيلم "المخفي" إيرادات وصلت إلى 97،337 جنيه، ويتميز بقصة تدور حول شاب يواجه مشاكل متواصلة بسبب صدقه المفرط وحسن نيته، ما يعرضه للخداع في العديد من المواقف الحياتية. الفيلم يضم عمرو عبد الجليل، وأحمد سلطان، ومجموعة من النجوم الآخرين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد الشوربجي.

"عاشق" يتراجع إلى المركز الثالث

تراجع فيلم "عاشق" إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، محققًا 68،354 جنيه. الفيلم من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وتأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، ويروي قصة حب رومانسية بين شابين يواجهان تحديات عدة في إطار درامي.

"اللعب مع العيال" يخطف الأنظار بقصة كوميدية

جاء فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 33،643 جنيه، ويقدم الفيلم، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، كوميديا اجتماعية حول شاب يواجه مواقف صعبة تقلب حياته، بمشاركة نجوم مثل أسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبد العظيم. الفيلم من إخراج شريف عرفة، الذي أعاد للأذهان روح أفلامه السابقة الناجحة مثل "الناظر" و"فول الصين العظيم".

"دراكو رع" يجمع بين الكوميديا والأداء الشبابي

حقق فيلم "دراكو رع" إيرادات بقيمة 33،598 جنيه، ويشارك في بطولته خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي. الفيلم من إخراج كريم أبو زيد، ويستعرض أحداثًا كوميدية تدور حول شخصيات تواجه تحديات مختلفة.

"عصابة الماكس" يسجل حضورًا قويًا بإيرادات متواضعة

حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت 15،075 جنيه، ويضم في بطولته أحمد فهمي، وروبي، ولبلبة، وأوس أوس.

الفيلم من إخراج حسام سليمان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يدخلون مغامرات مليئة بالإثارة.

"ولاد رزق 3" يواصل نجاح السلسلة بتحديات جديدة

حصد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" إيرادات بلغت 13،019 جنيه، ويستعرض هذا الجزء مغامرات الأبطال وهم يواجهون تهديدات بعد سرقة غرض ثمين من الملاكم العالمي تايسون فيوري.

الفيلم من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

"بنسيون دلال" يكافح لجذب الجمهور

جاء فيلم "بنسيون دلال" في المركز الأخير تقريبًا بإيرادات بلغت 11،213 جنيه.

يشارك في بطولته عمر متولي، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، وتأليف حسين نيازي، وإخراج شادي الرملي.

"عنب" في ذيل القائمة بقصة طريفة

حقق فيلم "عنب" إيرادات ضعيفة نسبيًا، وصلت إلى 271 جنيه فقط. ويعرض الفيلم قصة كوميدية عن ليلة توديع العزوبية، ويتعرض أبطال الفيلم لأزمة طريفة بعدما يفقدون القدرة على تذكر أحداث تلك الليلة. الفيلم من بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومن إخراج أحمد نور.

منافسة شديدة وتنوع في الخيارات السينمائية

تعكس نتائج الإيرادات تنوع الأذواق بين الجمهور، حيث تتيح هذه الأفلام خيارات متعددة تتراوح بين الكوميديا والأكشن والدراما، ما يساهم في إثراء المشهد السينمائي خلال الموسم الصيفي الحالي.