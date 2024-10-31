"الفستان الأبيض" يجمع بين أسماء جلال وياسمين رئيس في رحلة درامية بمهرجان الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت النجمتان أسماء جلال وياسمين رئيس في ندوة صباحية خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث كشفتا عن تفاصيل جديدة حول أدوارهما في فيلم "الفستان الأبيض" الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وألقتا الضوء على جوانب خاصة بشخصيتيهما في العمل.

أسماء جلال: "قابلت شخصيتي في الواقع وتعلمت منها"

أوضحت أسماء جلال أن شخصية "وردة" التي تؤديها في الفيلم أثرت فيها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها واجهت شخصيات مشابهة لها في الواقع، ما ساعدها على استيعاب تفاصيل دورها وتقمص الشخصية بشكل أعمق.

كما أكدت أنها استلهمت من تلك الشخصيات الواقعية الكثير من السمات الإنسانية والمشاعر التي أسهمت في بناء الدور على نحو أقرب إلى الحقيقة.

ياسمين رئيس: "دوري مختلف عن شخصية فتاة المصنع"

نفت ياسمين رئيس وجود تشابه بين شخصيتها في "الفستان الأبيض" ودورها السابق في فيلم "فتاة المصنع".

وأكدت أن هناك اختلافات كبيرة في الخلفية الاجتماعية والتعليمية بين الشخصيتين، حيث تتسم شخصية "وردة" في الفيلم بظروف حياتية مختلفة، ما أضفى تحديات جديدة في الأداء بالنسبة لياسمين وجعلها تقدم شخصية فريدة تعكس عوالم جديدة عن أدوارها السابقة.

أحداث الفيلم: رحلة البحث عن فستان زفاف

تدور قصة "الفستان الأبيض" في إطار درامي حول "وردة"، الفتاة التي تعيش في حي شعبي وتوشك على الزواج، لكنها تواجه مفاجأة سيئة في يوم زفافها حين يتعرض فستانها للتلف.

تبدأ وردة برفقة ابنة خالتها رحلة بحث مضنية في شوارع القاهرة من أجل العثور على بديل، لتكشف هذه الرحلة العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق حلمها البسيط.

حضور قوي للفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة

يشارك فيلم "الفستان الأبيض" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، التي تقام خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وتعد هذه المشاركة محطة بارزة لكل من جيلان عوف، كاتبة ومخرجة العمل، وكذلك المنتج محمد حفظي، مؤسس "فيلم كلينيك"، التي دعمت إنتاج الفيلم وساهمت في عرضه ضمن هذا الحدث السينمائي الكبير.

ياسمين رئيس تعود إلى الجونة بفيلم جديد

تعتبر مشاركة ياسمين رئيس في "الفستان الأبيض" عودتها الثانية إلى مهرجان الجونة، بعد أن كانت قد قدمت فيلم "قمر 14" في الدورة الخامسة.

ويعد هذا التعاون مع مهرجان الجونة فرصة كبيرة للفيلم للحصول على مزيد من التقدير والاهتمام من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.

مهرجان الجونة: منصة دولية للإنتاجات السينمائية

تشهد الدورة السابعة لمهرجان الجونة حضورًا مميزًا لوسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك ممثلين عن أبرز الصحف والمجلات المتخصصة في الفن السابع.

وتهدف هذه التغطية الإعلامية الواسعة إلى تعزيز مكانة مهرجان الجونة على الساحة العالمية، وتوجيه أنظار الجمهور الدولي إلى الإنتاجات السينمائية العربية، مما يسهم في توسيع انتشار الفيلم العربي وجذب اهتمام صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.