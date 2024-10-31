نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسين فهمي بعد وفاة شقيقه مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان حسين فهمي وفاة شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية أمس، ورحل عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراعًا طويلًا مع المرض.

منشور الفنان حسين فهمي

شارك حسين فهمي، جمهوره صورة لشقيقه مصطفى فهمي وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" حيث علق على منشوره قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيد".

منشور الفنان حسين فهمي عبر “إنستجرام”



نبذة عن مسيرة بداية الفنان مصطفى فهمي



بدأت مسيرة مصطفى فهمي الفنية بالصدفة، حيث شارك في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976.دورات فنون على الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين، توالت أعماله السينمائية والتليفزيونية، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم الساحة الفنية، كانت أعماله دائمًا تحمل طابعًا مميزًا، جعلت له قاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعماله الذي توجت بالسينمات



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي، هو مشاركته في بطولة فيلم "السرب"، الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.

والفيلم من بطولة مجموعة من النجوم البارزين، منهم أحمد السقا، ودياب، وشريف منير، وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

تراث فني سيظل حاضرًا



تُعتبر وفاة مصطفى فهمي خسارة كبيرة للساحة الفنية، حيث ترك وراءه تراثًا فنيًا غنيًا سيتذكره الجمهور دائمًا.

يُشار إلى أن الفنان الراحل لم يكن مجرد ممثل، بل كان رمزًا للإبداع والموهبة، وستظل أعماله حية في ذاكرة محبيه.

آخر أعمال الفنان حسين فهمي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسين فهمي، هو فيلم "الإسكندراني"، الذي تدور أحداثه في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" من بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.