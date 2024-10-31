نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي ناعية مصطفى فهمي: "في الجنة ونعيمها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة حزينة، نعت الفنانة هبة مجدي عبر حسابها على منصة "إنستجرام" الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

عبّرت هبة عن حزنها بنشر صور جمعتها بالراحل من مسلسل "قصة الأمس"، وكتبت بتأثر: "في الجنة ونعيمها، أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

وداع مؤثر من هبة مجدي على "إنستجرام"

نشرت هبة مجدي رسائل مؤثرة من خلال خاصية الستوري على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث شاركت صورًا جمعتها بالراحل مصطفى فهمي، مستذكرة أجمل اللحظات التي عاشتها معه أثناء تصوير مسلسل "قصة الأمس". وقد لاقت هذه الرسائل تفاعلًا واسعًا من محبي ومتابعي الفنانين، الذين شاركوها الحزن والألم.

تفاصيل الوعكة الصحية وأسباب الرحيل

تعرض مصطفى فهمي، الذي بلغ من العمر 82 عامًا، لأزمة صحية مفاجئة في الساعات الأخيرة، مما أدى إلى وفاته.

وقد عُرف أن الفنان الكبير شعر ببعض المتاعب الصحية قبل أيام قليلة، ليعاود الشعور بها مجددًا صباح يوم الثلاثاء، وقبل وصول سيارة الإسعاف، توفي.

حسين فهمي يعود مسرعًا من الجونة

وبالتزامن مع هذه الأحداث، عاد الفنان حسين فهمي، شقيق الراحل، على وجه السرعة إلى القاهرة بعدما تلقى مكالمة من شقيقه يخبره فيها عن تعرضه لوعكة صحية. ورغم الإجراءات الطبية التي خضع لها مصطفى فهمي، إلا أن الأزمة الصحية كانت شديدة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

"السرب" آخر أعمال مصطفى فهمي السينمائية

جسد مصطفى فهمي آخر أدواره الفنية في فيلم "السرب"، الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما، وحقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات. ويعد الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها كبار النجوم، منهم أحمد السقا، دياب، شريف منير، وعمرو عبد الجليل.

الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويعتبر من الأعمال التي ترك فيها مصطفى فهمي بصمة واضحة على الشاشة.

تعد وفاة مصطفى فهمي خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، وستبقى أعماله وإسهاماته الفنية خالدة في أذهان محبيه وجمهوره.