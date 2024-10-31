نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركات المنتجة لمسلسل "دهب" يطرحون البوستر الرسمي للمسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركات المنتجة لمسلسل "دهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح البوستر الرسمي للعمل الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

بداية التحضير للمسلسل

بدأ التحضير لمسلسل "دهب" منذ أيام قليلة، ويعتبر هذا العمل عودة قوية لهيفاء وهبي بعد غياب دام ثلاث سنوات عن الساحة الدرامية.

تفاصيل الإنتاج والتصوير

ينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت.

القصة من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في إنتاجه شركات الهرم للإنتاج الفني، ماركيز هاوس، وساند ميديا.

آخر الأعمال الرمضانية لهيفاء وهبي

كانت آخر مشاركة رمضانية لهيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" عام 2021 مع المنتج صادق الصباح، حيث حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

فيلم "ولاد المحظوظة" لهيفاء وهبي

انتهت هيفاء مؤخرًا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسط ترقب من الجمهور لعرضه في دور السينما قريبًا.

تصريحات تامر عبد المنعم حول المسلسل

أعرب الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف المسلسل، عن سعادته بتعاون هيفاء وهبي، مؤكدًا أن قبولها للسباق الرمضاني سيضيف للمسلسل أهمية كبيرة، وأدى لتهافت العروض الفضائية الخليجية والمصرية لعرض العمل.

حماس المخرج مرقس عادل

عبّر مرقس عادل، مخرج العمل، عن حماسه لوجود هيفاء وهبي في المسلسل، مشيرًا إلى بدء وضع الترشيحات لباقي النجوم، وموضحًا أن ميزانية المسلسل قد تتجاوز 90 مليون جنيه، ما يجعله من أضخم الإنتاجات الرمضانية المقبلة.