نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحزن يخيم على الوسط الفني.. رحيل ثلاث فنانين في أسبوع واحد(تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من الحزن الشديد على نجوم الوسط الوسط الفني، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر رحيل الفنانة القديرة شريفة ماهر، السبت الماضي الموافق 26 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، ولم يمض إلا أيام قليلة، وجاء خبر وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، الثلاثاء الماضي 29 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وجاء بعد وفاته مباشرةً رحيل الفنان الكبير مصطفى فهمي، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية تفاصيل وفاة الفنانين الثلاث.

وفاة شريفة ماهر

أعلن كتب نجل الفنانة شريفة ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها".

معلومات عن شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".

شريفة ماهر

وفاة حسن يوسف

أعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، وفاة الفنان القدير حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "محمد" صورة للراحل حسن يوسف، وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

معلومات عن حسن يوسف

اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقًا في العام 2023.

حسن يوسف



وفاة مصطفى فهمي

تم الإعلان صباح أمس الأربعاء عن وفاة الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

معلومات عن مصطفى فهمي

ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.





وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.