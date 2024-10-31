الثقافة تختتم ورشة "تعلم لغة الإشارة" بقصر دمنهور

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ثاني مستويات الورشة التدريبية "لغة الإشارة" بقصر ثقافة دمنهور، والتي نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، للعاملين بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

الورشة التدريبية “لغة الإشارة”

أعربت "علام" عن سعادتها عن اجتيازهم للورشة، وأوضحت أن من لديهم إعاقة سمعية تمنعهم من تعلم الكلام هم في الواقع أُناس حساسون للغاية، يتمتعون بقدر كبير من الذكاء، خاصة أن فيهم الموهوبين والمبدعين والمتفوقين دراسيًا.

وبحضور محمد البسيوني، مدير عام فرع ثقافة البحيرة، تسلم المشاركون شهادات التقدير لاجتيازهم الورشة.

التعامل مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية

وأكد خالد علي مدرب الورشة، أنه عند التعامل مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية لا بد أن نفكر بطريقتهم وتتكلم بلغتهم وبأسلوبهم حتى تتعرف على مواطن القصور وتعدلها، وتفاعل مع إشارتك ليظهر التعبير على وجهك وجسمك.

وأكد أن لغة الإشارة تمكن من التواصل بين الصم والبكم، وتنقل المشاعر المتبادلة، وتساعدهم على التعبير عن حاجاتهم المختلفة، وتزكي نموهم الذهني، كما أنها تطور علاقاتهم الاجتماعية والمعرفية والثقافية، وتخلصهم من الإصابة بالخوف والاكتئاب والإحباط.