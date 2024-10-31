انت الأن تتابع خبر ما حقيقة منع آيتن عامر من المشاركة بأعمال في الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعربت الفنانة المصرية آيتن عامر عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الإيجابي الذي تلقتّه حول تجربتها في فيلم "عنب"، الذي بدأ عرضه في دور السينما قبل أيام، متمنية أن يحقق العمل نجاحاً مماثلاً في مصر كما حقق في الخليج.



وعلى هامش العرض الخاص للفيلم في مصر، أوضحت آيتن أسباب توجهها نحو الكوميديا في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السينمائية، مشيرة إلى أن "الكوميديا من أصعب الأنواع الفنية التي تُقدم للجمهور"، حيث اعتبرت أن جعل المشاهد يبكي أسهل من إضحاكه.



وأضافت: "ليس شرطاً أن تحمل الكوميديا رسائل هادفة، وفيلم 'عنب' هو تجربة كوميدية ممتعة بالنسبة لي، حيث تعاملت معه كعمل سينمائي خفيف يتضمن الكوميديا بناءً على المواقف والأحداث."



وعن ترشيحها للمشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي" المقرر عرضه في رمضان 2025 بجانب الممثل محمد رجب، أكدت آيتن أنها قبلت المشاركة لرغبتها في التعاون مع رجب، مشيرة إلى أن العمل لا يزال يخضع لعمليات كتابة السيناريو والحوار، وتمهيداً لبدء التصوير في أكتوبر الجاري.



وأضافت: "النص هو ما سيحدد قراري بالمشاركة، بالإضافة إلى التعرف على تفاصيل الدور."



وفيما يتعلق بمشاريعها الفنية المقبلة، أكدت آيتن أنها تنتظر "انتعاشة" فنية بعرض عملين سينمائيين هما "الجنينة" و"المنبر"، ومُسلسلين هما "بدون مُقابل" و"مُغلق للصيانة". كما أشارت إلى توقف مسلسل "الرواية" مع الممثل أحمد فهمي دون تحديد موعد لعودة العمل.



وعن تجربة الغناء، قالت آيتن: "أعتقد أن الجمهور يُحبني كممثلة، لكنني سأبدأ في مجال جديد في الغناء، وهو ما قد يتطلب مني مزيدًا من الجهد والتدريب."



وفيما يتعلق بالجدل حول مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، أوضحت آيتن حقيقة منعها من التمثيل في الكويت، مشيرة إلى أن الأمر ليس بالسوء الذي تم تداوله، مؤكدة أنها ستقدم أي أعمال جديدة في الكويت بشكل طبيعي.



واختتمت آيتن حديثها بالتطرق إلى الجدل حول تواجد الممثلين على تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أن ظهورها على التطبيق سيكون مرهونًا بتقديم برنامجها "الزتونة مع تونة" وبث مباشر لمناقشة الموضوعات الاجتماعية، مشددة على أنها لم تفتح أي بث مباشر منذ أكثر من 6 شهور.