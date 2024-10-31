هيفاء وهبي تحمس الجمهور لمسلسلها الرمضاني الجديد بدأ الترويج لمسلسل الفنانة هيفاء وهبي الجديد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي وتم نش إقرأ المزيد

بدأ الترويج لمسلسل الفنانة هيفاء وهبي الجديد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي وتم نشر البوستر الترويجي للعمل وتصدرت هيفاء البوستر بمفردها.

قام بنشر البوستر الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وتم الكشف أن اسم العمل "بميه دهب"، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، وتتعاون هيفاء في هذا العمل مع المؤلف تامر عبد المنعم والمخرج مرقس عادل.

تفاعل عدد كبير مع البوستر المتداول وأبدوا حماسهم لهذا العمل، خاصة وأنه سيمثل عودة مميزة لهيفاء وهبي بعد غياب عدة سنوات عن العمل في الدراما.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركات هيفاء وهبي في الدراما الرمضانية كانت عام 2020 من خلال مسلسل أسود فاتح، وشاركها البطولة أحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وغيرهم من النجوم، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه.