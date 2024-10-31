توبا بيوكستون في أحدث ظهور مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك من فرنسا شاركت النجمة التركية توبا بويكستون عبر حسابها على إنستغرام فيديو عائلي مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك ووالدها إقرأ المزيد

شاركت النجمة التركية توبا بويكستون عبر حسابها على إنستغرام فيديو عائلي مع ابنتيها التوأم مايا وتوبراك ووالدها من منطقة النورماندي الواقعة شمال فرنسا.

وكانت توبا بويكستون تسير تحت أشعة الشمس الدافئة على الشاطىء. وأظهرت اللقطات أيضاً ابنتي توبا بويكستون التوأم وهما تلهوان وتركضان سوياً، مع لقطات عدة جمعتهما بوالدتهما وهن يقمن بحركات الوجه العفوية الضاحكة.

واللافت أن توبا بويكستون أطلت من دون أي ماكياج على وجهها. وأثنت التعليقات على جمالها الطبيعي البعيد عن التكلف وأثنوا على إطلالتها البسيطة. وسعد متابعوها أنها تمضي أوقاتاً جميلة مع ابنتيها وشكروها لأنها تشاركهم صورها العائلية. كما لفت متابعوها أن ابنتيها كبرتا وأصبحتا شابتين جميلتين.

وجاءت كل التعليقات لتركز على العلاقة الجميلة بين توبا بويكستون وابنتيها معتبرين أنهما تبدوان كصديقتيها. وكانت تسير توبا بويكستون على الشاطىء برفقة ابنتيها ويظهر والدها معهن، وكذلك ظهر معهن وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم. وكان الجد وحفيدته يتفرجان كما يبدو على الصور التي تم التقاطها خلال رحلتهم. كما ضم الفيديو لقطات من منطقة النورماندي السياحية ومعالمها ومبانيها الأثرية.