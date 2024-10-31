الهوى سلطان.. أغنية «أنا من غيرك» تقترب من النصف مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - تمكنت أغنية “أنا من غيرك” من غناء بهاء سلطان، من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أغنية أنا من غيرك، والتى تعد الأغنية الدعائية لفيلم “الهوي سلطان” نسب مشاهدة وصلت إلى مايقرب من نصف مليون مشاهدة .

أغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر نادر حمدي تأليف واخراج هبة يسري.

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

ومن ناحية أخرى تعاقدت الفنانة منة شلبي على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم هيبتا.

تدور أحداث فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، في إطار دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.