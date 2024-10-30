نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت شوقي وفراج يخطفان الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة بسنت شوقي وزوجها النجم محمد فراج الأنظار إليهم على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في عرض فيلم “ الفستان الابيض”.

كشف الفنان محمد فراج، عن تواجده في دراما رمضان المقبل 2025، بعمل درامي جديد، وذلك من خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالي.

وقال "فراج" عن مشاركته في الماراثون الرمضاني 2025:" "بإذن الله في مسلسل جديد في رمضان 2025 وبيتم التحضير له من فترة".

ويشار أن آخر أعمال الفنان محمد فراج الفنية، هو مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.