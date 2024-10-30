نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة ضيف شرف الحلقة الثالثة من "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت حلقتين جداد من مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي، والذي يصارع بهم نور الوصول إلى التارجت لتحقيقه من خلال الوصول إلى عملاء لإقناعهم بالشراء، ومن ضمن هؤلاء العملاء عمرو وهبة الذي يحاول الاتفاق معه على صفقه بيع شقة إلا أنه يفشل في اللحظات الأخيرة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.



أحدث أعمال عمرو وهبة



حرص الفنان عمرو وهبة على الترويج لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "ساحل ومسحول" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث قام بنشر مقطع من أول حلقة من العمل وعلق عليها من خلال خاصية الكابشن، قائلًا:

"لما تفضل طول الأسبوع مستني الويك اند ومديرك يدمر كل أحلامك

الحلقة الأولى كاملة دلوقتي على قناة ساحل ومسحول على يوتيوب.

قصة وأبطال مسلسل ساحل ومسحول

مسلسل ساحل ومسحول تدور أحداثه في الساحل الشمالي في إطار من الكوميديا والإجتماعية في نفس الوقت، يشارك في مسلسل ساحل ومسحول عدد مميز من الشباب على رأسهم الفنان عمرو وهبة، عمرو عبد الجليل، آية سماحة، هشام جمال، عبد الرحمن محمد وآخرين من النجوم.

آخر أعمال عمرو وهبة





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، هو فيلم مقسوم، بطولة الفنانة ليلى علوي، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

أبطال فيلم مقسوم



فيلم مقسوم، شارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.