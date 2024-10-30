نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيتا زوزو الحلقة 29.. إحالة نور محمود للتحقيق بسبب تحليل المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت منذ ساعات الحلقة القبل الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث.



إيقاف نور محمود عن العمل



أبلغت إدارة الشركة التي يعمل بها سيف "نور محمود" إنه محال إلى التحقيق بسبب تحليلة عينة المخدرات، وذلك على مرجيعة الفيديو الذي صوره له أحد العمال الذي كان يعمل معه وطرده سيف في الفترة الأخيرة، حيث قررت الشرطة إيقافه عن العمل لإنتظار نتيجة التحقيق.



قصة تيتا زوزو

تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.





فريق عمل تيتا زوزو

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.

آخر أعمال نور محمود





وكان آخر أعمال الفنان نور محمود، هو مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد