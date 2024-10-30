نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سهر الصايغ تنعى وفاة الفنان مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدمت الفنانة سهر الصايغ، بنعي الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي توفي مؤخرًا بعد صراع مع المرض دام لعدة شهور.

وعبرت سهر الصايغ، عن حزنها العميق لفقدان هذا الفنان الكبير، حيث شاركت صورة برفقته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون… ربنا يرحمك يا أستاذ ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

سهر الصايغ تنعي وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي



نبذة عن مسيرة بداية الفنان مصطفى فهمي



بدأت مسيرة مصطفى فهمي الفنية بالصدفة، حيث شارك في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976.دورات فنون على الإنترنت

ومنذ ذلك الحين، توالت أعماله السينمائية والتليفزيونية، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم الساحة الفنية، كانت أعماله دائمًا تحمل طابعًا مميزًا، جعلت له قاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعماله الذي توجت بالسينمات

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي، هو مشاركته في بطولة فيلم "السرب"، الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.

و الفيلم من بطولة مجموعة من النجوم البارزين، منهم أحمد السقا، ودياب، وشريف منير، وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

تراث فني سيظل حاضرًا



تُعتبر وفاة مصطفى فهمي خسارة كبيرة للساحة الفنية، حيث ترك وراءه تراثًا فنيًا غنيًا سيتذكره الجمهور دائمًا.

يُشار إلى أن الفنان الراحل لم يكن مجرد ممثل، بل كان رمزًا للإبداع والموهبة، وستظل أعماله حية في ذاكرة محبيه.

آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ

كانت آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ، مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، حيث يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.