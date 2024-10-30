نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ورش العمل التي تنظمها جمعية البيئة بالمدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح يوم الاربعاء 30 اكتوبر ورش العمل التي تنظمها جمعية البيئة بالمدينة المنورة عن (تأثير البصمة الكربونية على الغطاء النباتي” ) وتهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

كانت ضمن ورشة عمل تفاعلية للتعرف على تاثير البصمة الكربونية على الغطاء النباتي ومدى تاثير الانبعاثات الكربونية على البيئة وسبل المحافظة عليها، وورشة عمل تثقيفية ملهمة تسلط الضوء على دور الإنسان في حماية الغطاء النباتي وتقليل البصمة الكربونية.

وأدارة اللقاء د/ سماح باحويرث واستضافة ضمن ورشة العمل المقامة كلا من سعادة أ.د/ إيمان عسيري. أستاذ الكيمياء التحليلية التي تحدثت عن مصادر البصمه الكربونيه:

الزراعة والثروة الحيوانية وازاله الغابات

و استهلاك الغاز والنفايات، وسعادة الدكتورة خمائل خلف الله، مستشار البيئة في جمعية البيئة بالمدينة المنورة والتي تحدثت عن تعريف البصمة الكربونية

وحساب البصمة الكربونيه، وتأثير البصمه الكربونيه على الغطاء النباتي.

وتحدثت الدكتورة عائشة الرحيلي.عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة أساليب تقليل البصمه الكربونيةوالطاقه النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة المنزلية ونقل مستدام وطعام مستدام وطرق الحد من النفايات.



وكانت هذه الورشة بدعم من صندوق البيئة ضمن مبادرة تنفس بجامعة طيبة في قسم الطالبات بمدرج كلية الصيدلة،

ومن خلال الورشة تم الإعلان من قبل مستشار البيئية بجمعية البيئة د.خمائل خلف الله عن مبادرة تشجير لغابة السدرة والتي ستنطلق صباح يوم السبت القادم، ومن منطلق دور المسؤلية المجتمعية تدعو الجمعية جميع شرائح المجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي في منطقة المدينة المنورة للمشاركة في الفرص التطوعية ضمن هذه الفعلية التشجيرية التي تهدف للمساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وتسهيلًا على المتطوعين وفرت الجمعية باص لنقلهم لموقع التشجير،حيث سيتم الانطلاق من حي بئر عثمان امام مسجد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في تمام الساعة السابعة صباحًا.



علمًا أن غدًا الخميس 31 أكتوبر سوف تقام هذه الورشة في شطر الطلاب بمبني كلية إدارة الأعمال في قاعة ترجم أفكارك.