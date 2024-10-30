نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس التحرير من ممارسة النشاط الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ حيث مثلت برفقة الهيئة القانونية لقناة النهار للتحقيق داخل مقر نقابة الإعلاميين، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 30/10/2024 في تمام 6 مساءً.

وبعد جلسة تحقيق أستمرت أكثر من ساعتين ثبت من خلالها الإدانة والمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني:في باب المبادئ العامة

المادة (٢) تنص على الآتي: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

والمادة (٦) في باب الواجبات تنص على الآتي: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامه والقيم المجتمعية.

وخالفت مدونة السلوك المهني في المادة الثالثة عشرة:

الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل.

كما ثبت من خلال التحقيقات وتقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة مسئولية كل من: رئيس تحرير البرنامج وكذا مخرجه في حدوث هذا الخطأ والتجاوز المهني الجسيم وعليه قرر نقيب الإعلاميين منع هشام عفيفي رئيس تحرير البرنامج، وأيضًا محمد صلاح مخرج البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.