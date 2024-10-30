القاهرة - محمد ابراهيم - نيكول سعفان: "أنا طباخة شاطرة.. وفخورة بنجاحات طارق العريان"

كشفت عارضة الأزياء نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان العديد من التفاصيل بينهم، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتحدّثت عن شعورها بعد أن شاركت كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق " الجزء الثالث، والذي حقّق أعلى إيرادات في تاريخ السّينما المصريّة والعالم العربيّ.

نيكول سعفان وزوجها طارق العريان



في هذا السّياق، قالت "نيكول"، إنّها سعيدة بمشاركتها في الفيلم حتّى لو بمشهد واحد، مؤكّدةً أنّ التّجربة كانت جميلة، مشيرة إلى إنها لم تجتمع مع أحمد عزّ في التّصوير لكن عمرو يوسف كان موجودًا ولطيفًا جدًّا.

نيكول سعفان

خطط عارضة الأزياء نيكول سعفان المستقبلية

أمّا عن أبرز خططها المستقبليّة فقالت "نيكول" إنّها لا تركّز في موضوع التّمثيل كثيرًا، لكنّها تريد أن تظهر في أعمال تليق بها، لأنّها تُحبّ الإعلام لكن كهواية وليس كمهنة.



أبرز مشاريع نيكول سعفان المقبلة

من جهة أخرى، أشارت "نيكول"، إلى أنّها تُحبّ "التّجارة والأعمال"، كما أنّ الموضة والأزياء، بالنّسبة إليها هواية وهي تخطّط لأن تدخل في هذا المجال لكنّها لن تُطلق "براند" خاصّ بها، إضافة إلى أنّها ستُطلق قريبًا، منتجًا جديدًا له علاقة بقطاع الطّعام والشّراب.



نيكول سعفان تشعر بالفخر بنجاح زوجها المخرج طارق عريان

وفي سياق آخر عبرت نيكول سعفان عز شعورها بالفخر بعد النّجاح الكبير الذي حقّقه زوجها المخرج طارق العريان، في الجزء الثّالث من فيلم "ولاد رزق"، قالت نيكول إنّها فخور به وكانت تعلم أنّ الفيلم سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ في السّينما وسيسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في السّينما المصريّة وفي باقي الدّول.