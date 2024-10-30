العرض الأول لمسرحية "قلبي وأشباحه" لعمرو يوسف ومي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسرحية "قلبي وأشباحه" أولى عروضها ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير، وتعد المسرحية أول تعاون بين عمرو يوسف ومي عز الدين، ويستمر عرض المسرحية حتى يوم 2 من شهر نوفمبر القادم.

أبطال مسرحية "قلبي وأشباحه"

وتضم مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد محمدي.

أسعار تذاكر مسرحية "قلبي وأشباحه"

وطرحت الشركة المنتجة تذاكر المسرحية عبر موقعها الرسمي وتبدأ من 80 ريالا سعوديا، وهو ما يزيد على ألف جنيه مصري، بينما هناك عدد من الفئات الأخرى وهي: 95 ريالا، 175 ريالا، 300 ريال، 400 ريال، 600 ريال، وفئة vip، ويبلغ سعرها 800 ريال، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

قصة مسرحية "قلبي وأشباحه"

تدور أحداث المسرحية في قصر مهجور يُعتقد أنه مسكون بالأشباح، حيث يقرر عمرو يوسف دخول هذا القصر ذي التاريخ الغامض، يواجه مجموعة من الأشباح، تقوم مي عز الدين بمحاولة ترويضهم، وتظهر الأشباح بشكل غير متوقع، تُصوَّر الشخصيات الكوميدية والغريبة.

أحدث أعمال عمرو يوسف

ويذكر ان الفنان عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد “درويش” منذ أسبوعين، هو من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وفوكس للإنتاج والتوزيع، ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب وخالد كمال وإسلام حافظ، ويلعب فيه عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.