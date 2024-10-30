القاهرة - محمد ابراهيم - طرح البرومو الرسمي لفيلم "الهوى سلطان"

حرصت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" على طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل عبر موقع الإنستجرام، وذلك تمهيدًا لعرضه يوم 6 نوفمبر المقبل، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



شركة سي سينما تروج لفيلم الهوى سلطان

ونشرت شركة سي سينما الشركة المروجة للفيلم البورمو الرسمي الدعائي الخاص بالعمل، وجاء ذلك عبر حساب شركة الإنتاج الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت من خلال خاصيه كتابه التعليقات:

"الإعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان 6 نوفمبر في مصر و14 نوفمبر في جميع دول العرض العربية.



قصة فيلم الهوى سلطان



ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

البوستر الرسمي لفيلم الهوى سلطان



أبطال وصناع فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.