عمرو دياب يشوق جمهوره لحدث جديد فما هو؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار النجم عمرو دياب الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن قام بحذف جميع منشوراته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ليقوم بعدها بأيام بنشر مقطع فيديو للعد التنازلي وأكتفي فقط رقم 3، وذلك في حركة تشويق لجمهوره مما دفعهم للتساؤل عن الأمر وما هي المفاجأة التي يحضر لها، وهل هي أغنية جديدة أم شئ آخر، ومن المقرر الكشف عنها في بداية شهر نوفمبر المقبل.

وفي سياق آخر حرص الهضبة الفنان عمرو دياب على الترويج لحفله الجديد، والذي سيقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

تفاصيل حفل الفنان عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي

وشارك الفنان عمرو دياب جمهوره ومتابعيه ڤيديو له أعلن من خلاله عن موعد حفله الجديد في مهرجان الجونة السينمائي، على أن يكون الحفل في يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ومن المقرر أن يقوم الفنان عمرو دياب بتقديم باقة من ألمع أغانيه التي أحبها جمهوره، وتفاعل معها، والتي تتنوع ما بين القديم والحديث.

آخر أعمال عمرو دياب:

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:" نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف، على حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا، في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا".