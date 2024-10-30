رحل لكنه في القلب.. حسام داغر يتذكر موقفا طريفا جمعه بـ حسن يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا أمس الفنان حسن يوسف، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم.

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حسام داغر يتذكر موقفا طريفا جمعه بـ حسن يوسف

استرجع الفنان حسام داغر، عبر حسابه علي موقع «إنستجرام»، موقف إنساني جمعه بـ حسن يوسف، عندما كان يصور مشروع تخرج مع زملائه أمام شقة الفنان وكيف تعامل معهم.

وكتب داغر: «وأنا صغير أيام الجامعة رحت ساعدت ومثلت مع صديقي المخرج حسام الجوهري في مشروع تخرجه في معهد سينما وقتها وكنا بنصور في عمارة على النيل اسمها عمارة فريد الأطرش في الجيزة جنب الشيراتون وهي كانت عمارته فعلا.. وإحنا بنصور على السلم لقينا باب بيفتح وخرجلنا الأستاذ حسن يوسف طلع ساكن في العمارة وراح مزعق إننا عاملين دوشة على السلم ولا فارق معانا ليل من نهار طبعا».

واضاف حسام داغر: "كلنا تنحنا خصوصا إنه مرتبط عندي بالضحك والهزار وأيامها كان مسلسله إمام الدعاة كمان وكانت مصر كلها متعلقة بيه.. وفي الآخر طلع كان بيشتغلنا ولقيناه بيضحك وبيهزر معانا ويقولنا صدقتوا إني بزعق ليكوا ليه هو أنا مش فاهم إنتوا بتعملوا إيه وبتتعبوا إزاي في التصوير، جابلنا شاي وطلعلنا كيكة عملوها مخصوص عنده في البيت لينا ووزعها بنفسه على الكرو وكان كلهم شباب هواة وقتها في المعهد".

واختتم حسام داغر: «روحه الطيبة وابتسامته الواسعة فضلت معانا ويقولنا لو احجتوا أي حاجة خبطوا بس على الباب، شفت يومها لأول مرة في حياتي فنان من الزمن الجميل واتعلقنا بيه أكتر لحنيته وتواضعه وحبه للفن موقف صغير لكن علمني كتير قوي إزاي تكون إنسان وفنان.. الضحكة البشوشة الطيبة خلاص راحت الله يرحم الأستاذ حسن يوسف».

اخر اعمال حسام داغر

وكان اخر اعمال حسام داغر هو فيلم «عنب» من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، وطاهر أبوليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.