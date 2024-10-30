تعرف على موعد بدء تصوير فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج سامح عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن بدء تصوير فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد.

موعد بدء تصوير فيلم الدشاش

ونشر سامح عبد العزيز، صورة لـ كلاكيت فيلم "الدشاش"، وعلق عليها: «أول يوم تصوير فيلم الدشاش. توكلت على الله».

قصة فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

أبطال فيلم الدشاش

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هو فيلم الكنز 2، يدور حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة، الفيلم من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

كما قدم مسرحية علي بابا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، ودارت الأحداث حول شخصية علي مرسيدس، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، ومعروف بأمانته، لكنه يتعرض لاختبار عن مدى أمانته، بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا، ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، خصوصًا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي.