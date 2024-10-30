مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد الأخبار التي تداولت ب إقرأ المزيد

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد الأخبار التي تداولت بنقله إلى العناية المركزة.

وقال مصطفى كامل: "محمد منير حالته زى الفل، جمعنى حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة".

وأشار مصطفى كامل أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

يذكر أن محمد منير ظهر مؤخرا في احتفالية اتحاد القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ووجه له الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا خاصا، قائلا: "بشكر كل اللي شاركوا اليوم في هذه الاحتفالية، وشكرًا للفنان محمد منير على إصراره على أن يكون متواجدًا اليوم، وربنا يديله الصحة".

وكان محمد منير عاد من رحلة علاجية من ألمانيا، بعدما خضع لعملية جراحية.