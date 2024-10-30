مراد مكرم يكشف عن وصفة للتخسيس في 3 شهور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مراد مكرم لجمهوره ومتابعيه عن وصفة سحرية للتخسيس في 3 شهور عبر صفحته علي الانستجرام، بعدما ظهر في مجموعه من الصور بخسارة وزن ملحوظه.

مراد مكرم يخسار وزنه في 3 شهور

شارك مراد مكرم مجموعة صور من أحدث ظهور له أثناء تواجده في صالة جيم لممارسة التمرينات الرياضية، وظهر فيها بخسارة وزن ملحوظة على مدار الـ 3 أشهر الماضية، وعلق:«بنفس التيشيرت علشان يبان الفرق في الـ 3 شهور إلى فاتوا».

وصفة الفنان مراد مكرم للتخسيس

ليتساءل الجمهور عن ما هو السر في خسارة الوزن بشكل ملحوظ، ورد مراد إن الدافع هو رياضة مع نظام غذائي، ومنذ فترة قريبة أعزم على ختام (الأكيل) وإنه في محاولة على إغلاق فمه، «بحاول أقفل بقى، ومش دايمًا بنجح بس بحاول».

احدث أعمال مراد مكرم

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا للفنان مراد مكرم مسلسل «6 شهور» عبر منصة عبر منصة watch it، وضم مسلسل 6 شهور بجانب نور النبوي عدد من الفنانين ابرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال الفنان مراد مكرم

وكان آخر أعمال الفنان مراد مكرن هو مسلسل سر إلهي الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

وضم مسلسل سر إلهي بطولة كلًا من روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.