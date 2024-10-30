نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزار الفارس لـ "دوت الخليج الفني": 'لم أفبرك تصريحات عايدة رياض عن زواجها العرفي.. ومروة صبري أحرجتها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الممثلة عايزة رياض، ترند مواقع التواصل بعد ظهورها مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامجه "مع نزار الفارس"، حيث تحدثت عن زواجها العرفي الذي استمر لمدة ست سنوات، من رجل متزوج ولديه أبناء لكن تجمعهما علاقة غرامية.

هاجمت المذيعة مروة صبري، تصريحات عايدة رياض، وأكدت أنه في المسيحية التي تعتنقها الأخيرة لا يوجد بها زواج عرفي، وما قامت به يعد نوعا من أنواع الزنا والمساكنة وليس زواجا صحيحا.

عايدة رياض، رفضت اتهامات مروة صبري، بالزنا وقالت في تصريحات صحفية، إنها اتفقت على فبركة تلك التصريحات مع الإعلامي نزار الفارس، وطالبته بحذف الجزء الذي تحدثت فيه عن زواجها العرفي لكنه لم ينفذ ذلك.

رد الإعلامي نزار الفارس، على ما اتهمته به عايدة رياض، بشأن اتفاقه مع الضيوف على فبركة التصريحات كنوع من أنواع إثارة الجدل وتصدر الترند، وقال في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إنه غير صحيح إطلاقا، ولا يوجد دليل واحد سواء محادثة نصية أن صوتية تؤكد أنها طالبته بحذف هذا الجزء أو إملاءه عليها فبركة تلك القصة.

استنكر الفارس، اتهامات عايدة رياض، قائلا إنه لا يعقل أن يضر إنسان نفسه بفبركة مثل هذه الأمور، لكنه أرجع سبب إنكارها لها لتصريحات المذيعة مروة صبري، التي كشفت فيها عن عدم وجود زواج عرفي بالمسيحية، فحاولت تصحيح صورتها بهذه الطريقة.