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أحمد جودة - القاهرة - السيناريست فتحي سعد ناعيا مصطفى فهمي: وداعا الصديق النبيل وفارس الزمن الجميل

نعي الكاتب والسيناريست فتحي سعد، الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة مشرفة أثرت المكتبة الفنية بعشرات الأعمال الخالد، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في المخ.

السيناريست فتحي سعد



نعي فتحي السعد للفنان مصكفى فهمي

وقال الكاتب والسيناريست فتحي سعد، جمعتني صداقة ممتدة مع النجم والصديق الراحل مصطفى فهمي، منذ ترشيحي له لبطولة السهرة التليفزيونية "باب النجار" التي قمت بتأليفها وشاركت في بطولتها الفنانة دينا عبدالله والصديق الراحل يسري مصطفى، إخراج حسن بشير سنة ١٩٩٥.



وأضاف الكاتب والسيناريست فتحي سعد، لمست في الفنان مصطفى فهمي، نبلا ورقيا وموهبة فطرية دون تصنع أو غرور، الأمر الذي جعلنا على تواصل دائم، وكثيرا ما كنا نتحدث عن خطط لمشروعات فنية لرغبته في تكرار تجربة "باب النجار"، رحم الله الصديق العزيز النبيل وأحد فرسان الزمن الجميل.

بوسي شلبي ولبلبة أبرز حضور جنازة مصطفى فهمي

كانت كلا من الإعلامية بوسي شلبي والفنانة لبلبة أبرز الحضور في عزاء الفنان مصطفى فهمي، حيث كانتا من أول المتواجدين أمام مسجد النيل بالدقي، والدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر، لتوديع الفنان مصطفى فهمي ومساندة الفنان حسين فهمي.



تكتم أسرة مصطفى فهمي عن جنازته

وفي سياق متصل حرصت أسرة الفنان مصطفى فهمي على التكتم الشديد عن موعد الجنازة والعزاء، خاصة أن الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد على رحيل مصطفى فهمي بشكل مفاجئ، وخاصة شقيقه الفنان حسين فهمي.