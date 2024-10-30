نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر حمدي يطرح أغنية عبد الباسط حمودة ‘صاحبي’ ترويجا لـ فيلم "دراكو رع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح منذ قليل الأغنية الدعائية ل فيلم "دراكو رع" بعنوان "صاحبي" للنجم عبد الباسط حمودة بتوقيع الموزع الموسيقي الشهير نادر حمدي وذلك بداية الحملة الترويجية للفيلم استعدادا لنزوله بجميع دور العرض السينمائية.

"صاحبي" غناء عبد الباسط حموده ومن كلمات منه القيعي وألحان ايهاب عبد الواحد وإنتاج وتوزيع نادر حمدي pianokeys وهي ضمن أحداث فيلم "دراكو رع "وهي الأغنية الترويجية للعمل.

"دراكو رع" من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي،ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري وداليدا خليل، من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب ومحمد خير زعيتر.