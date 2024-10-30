صفاء أبو السعود: مصطفى فهمي نجم من طراز خاص سيترك فراغًا كبيرًا في حياتنا الفنية والإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، النجم الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

الفنان مصطفى فهمي

صفاء أبو السعود: رحيل مصطفى فهمي سيترك فراغا كبيرا

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في بيان صحفي لها إن رحيل الفنان الكبير مصطفى فهمي، سيترك فراغا كبيرا في حياتنا الفنية والإنسانية، فقد كان رحمه الله، نجما من طراز خاص، مشهودا له بالوعي الفني والثقافي والفكري، وكان إلى جانب موهبته الفنية المتفردة شديدة الثراء يتميز بالخلق الرفيع والنبيل والإنسانية في أرقى وأرق معانيها، ونجح بجدارة في أن يترك لنا إرثا فنيا عظيما سيظل خالدا ما بقى الفن وبقيت الحياة.

وتابعت: "رحم الله الفنان الخلوق والإنسان المتفرد المبدع مصطفى فهمي، وخالص العزاء لشقيقه النجم حسين فهمي وأسرته وجمهوره في العالم العربي.

بداية مصطفى فهمي الفنية

جدير بالذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمي، بدأ مسيرته الفنية ضمن فريق تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" عام ١٩٧٤، وفي نفس العام خاض أول تجاربه أمام الكاميرا في فيلم "أين عقلي" مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم انطلق في عالم الفن فقدم مجموعة من أهم الأفلام مع كبار النجوم، منها أفلام موعد مع القدر، أيام في الحلال، قمر الزمان، الرحمة يا ناس، سأعود بلا دموع، العاشقة، الندم، البنت اللي قالت لأ، المليونيرة النشالة، امرأة في دمي، امرأة قتلها الحب، عذراء ولكن، بنت غير كل البنات، أين عقلي، نبتدي منين الحكاية وهكذا الأيام، وكانت آخر أعماله السينمائية من خلال فيلمي السرب وأهل الكهف.

أعمال مصطفى فهمي في السهرات التليفزيونية

كما قدم مصطفى فهمي مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية الناجحة منها "باب النجار" مع دينا عبدالله ويسري مصطفى، تأليف فتحي سعد، وإخراج حسن بشير، وسهرة "الفراشة" بطولة ليلى علوي، إلهام شاهين، تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج فايز حجاب.

أعمال مصطفى فهمي في الدراما

كما قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثيرا كبيرا لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.