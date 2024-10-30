نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي وميرفت أمين أبرز الحاضرين لحظة تشييع جثمان مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الفنان مصطفى فهمي عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر، بعد صراع مرير مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا يُنسى وأثرًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

تشييع الجثمان وحضور واسع من نجوم الفن

شارك عدد كبير من نجوم الفن في توديع الفنان الراحل مصطفى فهمي، أولهم شقيقه حسين فهمي الذي ظهر على وجهه ملامح الحزن، حيث حرصوا على التواجد أمام مقابر العائلة لتقديم واجب العزاء.

من بين الحضور، ظهر الفنان خالد النبوي، والنجمة ميرفت أمين، والمخرج شريف عرفة، ليودعوا زميلهم وصديقهم مصطفى فهمي الذي جمعهم به الكثير من الذكريات والمواقف الإنسانية.

كلمات النعي المؤثرة من الفنانين

لم يقتصر العزاء على الحضور فقط، بل انهالت كلمات النعي من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى العديد منهم الفنان الراحل بتعبير عن حزنهم العميق، ومنهم كريم عبد العزيز، محمد رمضان، بوسي شلبي، إنجي علي، هالة صدقي، أكرم حسني، سوسن بدر، وريهام عبد الغفور، ليعبروا عن فقدانهم لزميل وصديق استثنائي.

آخر أعمال مصطفى فهمي وبصمته في فيلم "السرب"

كان آخر أعمال مصطفى فهمي هو فيلم "السرب"، الذي يعتبر من الأفلام الحربية المهمة، ويتناول أحداثًا حقيقية حول جهود القوات المصرية في مواجهة الإرهاب، وخاصةً حادثة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، التي رد عليها الجيش بعمليات جريئة.

شارك في هذا العمل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، ونيللي كريم، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة فور عرضه في السينما، ليكون بذلك خاتمة تليق بمسيرة فهمي الفنية.

كلمات وداع إلهام شاهين لصديق العمر

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لفقدان زميلها وصديق العمر مصطفى فهمي، حيث نشرت على حسابها عبر "إنستغرام" منشورًا مؤثرًا كتبت فيه: "خبر مؤلم وحزين جدًا... غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمي... صديق العمر الذي تشاركنا معًا أجمل الأعمال... كان من أجمل الناس فنًا وخلقًا وذوقًا، وستبقى ذكرياتنا في أعمال مثل 'امرأة وثلاث وجوه' و'قصة الأمس' و'فرسان آخر زمن' وغيرها محفورة في القلب."